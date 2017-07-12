 

Полиция изъяла компьютеры в красноярском штабе Навального в поисках вирусов

 12 июля, 14:42
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Полиция изъяла компьютеры в красноярском штабе Навального в поисках вирусов
Ноутбук в штабе Алексея Навального в Красноярске, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Красноярская полиция провела обыски и изъяла компьютеры в местном штабе оппозиционера Алексея Навального — оперативные мероприятия объясняются уголовным делом, возбуждённым по факту нарушения авторских прав и создания вирусных программ, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения координатора штаба Руслана Руденко, разосланного в СМИ.

По словам Руденко, оперативники полиции явились в штаб в 11:30 по местному времени. В качестве оснований для обыска и изъятия техники они показали распоряжение, подписанное начальником МУ МВД «Красноярское». В документе сказано, что у стражей порядка появились сведения о нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса РФ («Нарушение авторских и смежных прав» и «Создание вредоносных программ») со стороны Леонида Волкова — руководителя федеральной предвыборной кампании Алексея Навального. В связи с этим было принято решение обследовать помещение красноярского штаба и изучить содержимое компьютеров местных сторонников оппозиционера.

«Красноярский штаб считает обоснования, указанные в тексте постановления, надуманными с целью того, чтобы сотрудники полиции получили доступ к рабочим учётным записям сотрудников штаба с последующим прочтением конфиденциальной и деловой переписки», — сообщил Руслан Руденко.

Он также отметил, что красноярские активисты уже связались с юридическим отделом Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, для принятия «юридических контрмер по отношению к противоправным действиям представителей МВД». Красноярский штаб также рассматривает возможность проведения уличных акций протеста в связи с происходящим.

Напомним, 10 июля новосибирская полиция задержала волонтёра штаба оппозиционера Навального Антона Картавина во время обеденного перерыва, когда он вышел на улицу — ему инкриминируют проведение несанкционированного мероприятия путём расстилания баннера посреди улицы.

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