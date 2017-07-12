Ребёнок погиб в раздавленной иномарке под Новосибирском

Иномарку зажало между грузовиками, в ДТП погибла 12-летняя девочка, водитель и второй ребёнок госпитализированы с травмами различной степени тяжести, узнал 12 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Во вторник, 11 июля, в 17:20 на 1057-м километре трассы Р-254 (направление Новосибирск — Омск) произошла авария с участием двух грузовых машин и иномарки «Рено Меган».

На данный момент известны обстоятельства ДТП. Гружёный лесом «КамАЗ», не выдержав дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Меган», после чего «Рено Меган» столкнулся с автомобилем «Киа Спортаж».

Как сообщают в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», в аварии пострадали дети. 12-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что она была пристёгнута ремнём безопасности и находилась на заднем сиденье, её тело пришлось деблокировать спасателям. Второй ребёнок, мальчик 14 лет, получил перелом бедренной кости и был госпитализирован.

Водитель «Рено Логан», 39-летний мужчина, также был госпитализирован с сотрясением мозга, сообщили в «Аварийно-спасательной службе по Новосибирской области».

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Напомним, 11 июля 12 человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Красноярском.