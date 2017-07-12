Житель Новосибирска выставил на продажу портрет Джона Леннона за миллион рублей

Портрет основателя The Beatles Джона Леннона появился в продаже на «Авито» в Новосибирске, узнал 12 июля корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито».

В начале июля на сайте объявлений «Авито» появилась картина, на которой изображён известный британский музыкант Джон Леннон.

«Картина „Джон Леннон, Нью-Йорк“ написана русским художником Шевелевым А. Г. (Санкт-Петербург) в 1980 году. Картина выполнена маслом на холсте», — сообщается в объявлении.

Портрет Джона Леннона можно приобрести за 1 млн рублей. По словам продавца, картиной интересуются, но на данный момент покупатель не объявился.

Автор объявления рассказал, что картину написал его приятель, известный в художественных кругах Санкт-Петербурга. Стоимость картины помогла определить независимая экспертная оценка. Как сообщил продавец, подлинники работ его друга стоят в пределах этой суммы.

Напомним, в июле жителям Новосибирска предложили на «Авито» строить бомбоубежища за 3 млн рублей.