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 12 июля, 17:33
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Жители Новосибирска планируют установить рекорд России по рисованию
Фото предоставлено Натальей Юршиной

Рекорд России на самый массовый мастер-класс по рисованию планируют поставить жители Новосибирска в торговом центре «Сибирский Молл», узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения организаторов.

22 июля в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» пройдёт мастер-класс по рисованию. 100 человек нарисуют собственные картины под руководством художника Натальи Юршиной и установят новый рекорд России. Принять участие в мастер-классе сможет любой желающий от 14 лет, независимо от уровня подготовки.

По сообщению организаторов, событие станет самым массовым мастер-классом художника в России и будет отмечено в «Книге рекордов России». Все участники получат памятные сувениры.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться до 20 июля на стойке информации или на сайте торгового центра.

Наталья Юршина — выпускница НГУАДИ, основательница школы рисования NY_school, где любой человек может за два-три часа написать картину, не обладая художественными навыками.

Напомним, что в мае 2017 года жители Красноярска установили рекорд России по объятиям.

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