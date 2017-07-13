Алтайский подросток разжигал ненависть к евреям, кавказцам и геям

Подросток в Алтайском крае получил условное наказание за экстремизм — он призывал к расправе над людьми по национальному признаку и признаку сексуальной ориентации, узнал 13 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Алтайскому краю.

17-летний житель села Михайловского в Алтайском крае размещал в сентябре 2016 года на своей странице в соцсети картинки и посты, разжигающие «национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к лицам еврейской национальности и выходцам из Кавказа», сообщает ведомство.

Некоторые посты, размещенные юношей на своей странице в соцсети, призывали к расправе над геями и людьми, исповедующими ислам.

Суд признал подростка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, принадлежности к социальной группе, совершённые публично») и частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети „Интернет“»).

В качестве меры наказания суд приговорил несовершеннолетнего к году лишения свободы условно.

Напомним, в мае аналитики отметили Сибирь на карте ненависти к ЛГБТ-сообществу.