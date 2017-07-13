 

Автобус в Красноярске сгорел дотла

 13 июля, 13:23
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Автобус в Красноярске сгорел дотла
Фото из группы «ЧП Красноярск» соцсети «ВКонтакте»

В Красноярске автобус маршрута № 94 загорелся, в нём было около 30 человек — все эвакуировались, рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 июля сотрудник пресс-службы правления МЧС по Красноярскому краю Роман Донцев.

По сообщению пресс-службы, около 7:00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автобуса в Советском районе города Красноярска.

«Во время прибытия пожарных автобус горел по всей площади. То есть он стоял и весь был охвачен огнём. Площадь возгорания 15 квадратных метров. Автобус загорелся в районе дома № 61 по улице Пограничников. 30 человек самостоятельно эвакуировались», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Роман Донцев.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. От МЧС России привлекалось четыре человека и одна единица техники. Пожарные потушили огонь в течение пяти минут.

Напомним, что в июне 2017 года пассажирский автобус загорелся в новосибирском Академгородке возле остановки «Институт ядерной физики».

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