Автобус в Красноярске сгорел дотла

В Красноярске автобус маршрута № 94 загорелся, в нём было около 30 человек — все эвакуировались, рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 июля сотрудник пресс-службы правления МЧС по Красноярскому краю Роман Донцев.

По сообщению пресс-службы, около 7:00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автобуса в Советском районе города Красноярска.

«Во время прибытия пожарных автобус горел по всей площади. То есть он стоял и весь был охвачен огнём. Площадь возгорания 15 квадратных метров. Автобус загорелся в районе дома № 61 по улице Пограничников. 30 человек самостоятельно эвакуировались», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Роман Донцев.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. От МЧС России привлекалось четыре человека и одна единица техники. Пожарные потушили огонь в течение пяти минут.

Напомним, что в июне 2017 года пассажирский автобус загорелся в новосибирском Академгородке возле остановки «Институт ядерной физики».