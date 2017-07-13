 

Директор новосибирского оперного театра Кехман покинет пост добровольно

 13 июля, 18:04
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Директор новосибирского оперного театра Кехман покинет пост добровольно
владимир кехман, фото с сайта novat.nsk.ru

Владимир Кехман заявил о желании покинуть пост гендиректора Новосибирского оперного театра, не дожидаясь решения суда, узнал 13 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Известия».

Кехман сообщил о том, что уходит в очередной отпуск с последующим увольнением с должности гендиректора театра.

Гендиректор НОВАТа завершает процедуру банкротства, после её окончания он не сможет занимать руководящие должности в госучреждениях. На 13 июля было назначено рассмотрение дела Кехмана в суде.

«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — рассказал Владимир Кехман.

Исполнять обязанности гендиректора будет главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев, сообщают «Известия».

Татьяна Гиневич, заместитель Кехмана по художественным вопросам, сообщила корреспонденту Сиб.фм, что утром 13 июля она не слышала от директора театра ни слова об увольнении, в ходе очередной встречи они решали внутренние вопросы театра.

Заместитель директора по связям с общественностью Виктор Титов сказал, что на данный момент не может комментировать сообщение, опубликованное в «Известиях».

«Я вам могу сказать только одно: на текущий момент я не комментирую сообщение в „Известиях“, но это не значит, что я не буду комментировать его через пять минут. Так что звоните, солнце ещё высоко», — сказал корреспонденту Сиб.фм Титов.

Напомним, 12 июля гендиректор новосибирского оперного театра Кехман назвал сообщение о своём декретном отпуске ложью.

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