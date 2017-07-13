 

Красноярская студентка вошла в топ-100 журнала MAXIM

 13 июля, 16:59
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Красноярская студентка вошла в топ-100 журнала MAXIM
фото с сайта maximonline.ru

Студентка СибГУ Антонина Степанова вошла в топ-100 самых сексуальных девушек по версии журнала MAXIM, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из рейтинга «Miss MAXIM 2017».

Степанова стала единственной девушкой из Красноярска, попавшей в топ-100. Девушка учится в СибГУ на специальности «Финансы и кредит».

«У меня не получилось прилететь на кастинг, так как началась сессия, и я выбрала учебу, но само чувство, что я оказалась в середине топ-списка — непередаваемо. Я думаю поучаствовать в следующем году», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Антонина Степанова.

Всего на конкурс было отправлено 400 анкет. Топ-100 выбрали в парной «битве»: пользователи голосовали за одну из двух предложенных девушек. Антонина выиграла 3 340 раз из 6 263 «битв».

22 летняя Антонина ранее не имела опыта съёмки для мужских журналов. Также в своей анкете молодая жительница Красноярска сообщила, что хотела бы поучаствовать в фотосессии в образе русалки. Победительницу «Miss MAXIM 2017» 20 июля выберет жюри, её фото попадёт на обложку издания.

Напомним, что в апреле 2016 года 15 жительниц Сибири попали на конкурс красоты журнала MAXIM.

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