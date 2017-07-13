Кузбасские отцы получили сертификаты на материнский капитал

За 10 лет с начала работы программы материнского капитала только 0,1 % сертификатов выписан на отцов, узнал 13 июля корреспондент Сиб.фм от пресс-службы отделения пенсионного фонда России по Кемеровской области.

«Такие случаи можно назвать особыми, так как по закону мужчина может получить материнский капитал, если он является единственным родителем или усыновителем ребёнка, давшего право на маткапитал. Так бывает, когда мать утрачивает право на дополнительные меры господдержки — в случае смерти либо в результате лишения её родительских прав», — сообщает пресс-служба.

Мужчина не имеет право на получение сертификата, если он является отчимом ребёнка, а также если ребёнок после смерти матери признан оставшимся без попечения родителей.

Напомним, что в июне прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей из-за материнского капитала.