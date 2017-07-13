 

Мать пленённого на Украине жителя Алтая обратилась к президенту Порошенко

 13 июля, 13:39
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Мать пленённого на Украине жителя Алтая обратилась к президенту Порошенко
фото с сайта globallookpress.com

Мать жителя Алтая Виктора Агеева, которого украинские силовики назвали российским военнослужащим, записала видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из видеоролика на видеохостинге YouTube.

Светлана Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать её сына, захваченного в плен в Луганской области.

«Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда [на восток Украины]. Но я могу сказать одно — что в семье обсуждалась служба по контракту [в российской армии]. Я сама в неведении до сих пор, до сих пор не могу понять, как случилось, кто так повлиял на моего ребёнка, что он очутился в тех местах [на Донбассе]?», — говорит в видеообращении Агеева.

Женщина выражает уверенность, что помилование для её сына станет большим жизненным уроком, и он сделает «правильные выводы».

«И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадёт домой, в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребёнка», — говорит Агеева.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен российского контрактника в Луганской области. Позже Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, заявив, что Виктор Агеев никогда не проходил воинскую службу по контракту.

Напомним, что 3 мая стало известно, что контрактник из Иркутской области погиб в Сирии.

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