Новосибирские власти установили тарифы на штрафстоянки для катеров и лодок

Новосибирские власти установили тарифы на перемещение и хранение задержанных судов, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из постановления, опубликованного на сайте областного правительства.

И.о. губернатора Новосибирской области Владимир Знатков подписал постановление «Об определении базового уровня тарифов на перемещение задержанного судна на специализированную стоянку и базового уровня тарифов на хранение задержанного судна на специализированной стоянке на территории Новосибирской области».

Согласно постановлению, перевозка задержанного судна на стоянку обойдется в 3 031 рубль при длине судна менее 10 метров и в 6 063 рубля для более крупных судов. Один час хранения на специализированной стоянке будет стоить 19,6 рубля для судна менее 10 метров и 39,2 рубля — для судна более 10 метров.

В постановлении сообщается, что эти базовые тарифы применяются в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанного судна по результатам торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного судна на территории Новосибирской области.

Напомним, что 26 июня сотрудники МЧС ликвидировали разлив топлива с затонувшего судна под Новосибирском.