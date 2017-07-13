 

Посетители торгового центра «Мега» в Новосибирске сообщили об эвакуации

 13 июля, 15:09
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Посетители торгового центра «Мега» в Новосибирске сообщили об эвакуации
Фото с сайта shopandmall.ru

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега» в Новосибирске эвакуировали из-за экстренного отключения электричества, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из сообщения группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

В торговом центре «Мега» прошла эвакуация посетителей. По словам подписчиков группы, до эвакуации в помещении погас основной свет.

«Говорят, по техническим причинам. До этого за полчаса погасили основной свет. Попросили отойти от здания. Что это?» — спрашивает очевидец.

По предварительным данным, в торговом центре произошли перебои с электричеством.

«В связи с временными перебоями электричества на городской подстанции магазины и рестораны „Меги“ временно не работают. Как только всё наладится, мы сообщим!» — говорится в посте группы торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в марте 2015 года эвакуация в торговом центре «Мега» проводилась два раза за две недели.

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