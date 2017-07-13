 

Пожилой грибник потерялся в лесу Новосибирской области

 13 июля, 14:05
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Пожилой грибник потерялся в лесу Новосибирской области
Фото с сайта gribnik-rossii.ru

В Новосибирском районе вблизи посёлка Малиновка поисково-спасательный отряд ищет пожилого грибника без средств связи, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июня из сообщения группы «АСС» соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, 12 июня около 21:45 спасателям сообщили о том, что мужчина 1947 года рождения пропал в Новосибирском районе около посёлка Малиновка. Двое мужчин и одна женщина утром отправились за грибами. В первый раз, в назначенное время, все встретились в указанном месте, после чего вновь разошлись по лесу и договорились встретиться в 17:00.

«В обозначенное ранее время мужчина и женщина встретились, а третий мужчина 1947 года рождения не вернулся, после чего пара пыталась найти мужчину самостоятельно, но была вынуждена обратиться в службу спасения. На место выехали сотрудники РОВД и спасатели поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Пропавший мужчина не взял с собой телефон, фонарик или другие предметы, которые помогли бы помочь ему сообщить о своём месте нахождения. Поиски осложнил ливень, который прошёл ночью. Спасатели обследовали лесостепную местность, применяли световые и звуковые сигналы.

По сообщению пресс-службы аварийно-спасательной службы Новосибирской области, поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Напомним, что в апреле 2017 года пенсионер с хромотой ушёл за вербой и пропал у ипподрома в Новосибирске.

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