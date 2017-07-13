 

Прокуратура заинтересовалась премией мэра Омска в 7 млн рублей

 13 июля, 20:18
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Прокуратура заинтересовалась премией мэра Омска в 7 млн рублей
Фото Алёны Мартыновой

Проверка прокуратуры в отношении многомиллионных премий омских чиновников не закончится вынесением предписания об устранении нарушений, сообщила 13 июля корреспонденту Сиб.фм старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Прокурор города Алексей Полубояров в интервью «Комсомольской правде» рассказал о позиции прокуратуры относительно многомиллионных выплат омским чиновникам, в том числе 7 млн рублей мэру города Вячеславу Двораковскому.

«Не исключаем вероятности, что сотрудники мэрии, например, вернут эти средства добровольно. Посмотрим, что решат градоначальник и горсовет. Возможно, речь пойдёт о подготовке гражданских исков прокуратуры с требованием вернуть деньги в бюджет. Это большая юридическая работа», — сказал в интервью «Комсомольской правде» прокурор Омска Алексей Полубояров.

Старший помощник прокурора Татьяна Булихова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что в прокуратуре усмотрели нарушение закона в том, каким образом были прописаны критерии по начислению данных премий. В администрацию передано представление об устранении выявленных нарушений.

«В городе очень много невыполненных социальных обязательств: ненадлежащее содержание дорог, аварийные дома, у нас не хватает детских садов, школ, то есть очень много направлений, куда нужны деньги. Но у нас помощники депутатов получают огромную заработную плату, отдыхают за границей», — объяснила Татьяна Булихова.

Об уголовном деле пока речи не идёт, однако все материалы переданы в следственные органы, а прокуратура Омска продолжает проверку.

«Эти проверки не связаны никоим образом ни с выборами в горсовет, ни с выборами мэра — это планомерная работа, мы её в течение последнего года проводим в целях оптимизации бюджетных средств», — подчеркнула Татьяна Булихова.

Напомним, 11 июля жители Омска устроили опрос: какой мэр нужен городу.

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