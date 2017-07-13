Резиновый коврик сделает памятник Ленину в Новосибирске безопасным

Сотрудники «Горзеленхоза» уложат резиновое покрытие по периметру постамента памятника на площади Ленина в Новосибирске — оно защитит посетителей от травм, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из сообщения пресс-службы мэрии города.

Сотрудники МКУ «Горзеленхоз» уложат резиновое покрытие по периметру постамента памятника Ленину в центре Новосибирска. Это сделает посещение достопримечательности более безопасным для горожан и туристов.

«Полированный камень — достаточно скользкое покрытие, а после выпадения осадков он становится очень опасным для людей, которые здесь гуляют, — рассказал директор МКУ „Горзеленхоз“ Александр Сумин. — Это и мамочки с маленькими детьми, и пожилые люди, и гости нашего города. К сожалению, случается, что люди получают здесь травмы. Поэтому принято решение уложить по периметру резиновое покрытие».

На постамент будет уложено 36 квадратных метров покрытия. Для того чтобы не повредить камень, укладка производится с помощью клея.

Напомним, что в июле 2014 года выяснилось, что памятник Ленину в городе Калтане в Кемеровской области, установленный в 1962 году, имеет повышенный радиоактивный фон.