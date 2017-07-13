Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли измождённую полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из сообщения прокурора Дульдургинского района Алексея Иванова.

Маленькая девочка оказалась одна в степи одна из-за халатности родителей.

Родители ребёнка прибыли из соседнего района с двумя малолетними детьми и устроились на работу на животноводческую стоянку. 1 июля они выпили и заснули, оставив детей без присмотра. Ночью девочка вышла из вагончика, где жила семья, и отправилась гулять по степи.

Родители обнаружили пропажу ребёнка 2 июля, но никуда не сообщили, не искали дочь, а продолжили выпивать.

Когда информация о пропаже ребёнка поступила в полицию, были приняты экстренные меры по его поиску. Кроме полицейских в поиски включились работники Национального парка «Алханай» и жители села Красноярово. Около полудня девочка была найдена лежащей на земле, с солнечными ожогами.

В тот же день органы опеки приняли решение об изъятии обоих детей из семьи и помещении их в больницу, родителей поставили на учёт во всех органах профилактики района.

В отношении обоих родителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Прокурор района также поручил органам профилактики провести проверку о наличии в действиях родителей состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.

Напомним, что в феврале 2017 года на Алтае собака спасла двухлетнего ребёнка, брошенного на холоде.