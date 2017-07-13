Шестиметровая скульптура Николая Чудотворца может появиться в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска получила обращение на установку скульптуры Николая Чудотворца на Красном проспекте возле часовни во имя Святителя Чудотворца Николая, рассказал корреспондент у Сиб.фм 13 июля председатель худсовета Новосибирска, советник мэра Александр Ложкин.

Обращение по поводу установки скульптуры поступило в мэрию от новосибирского отделения Императорского православного палестинского общества и новосибирского землячества. Однако заявки в художественный совет города пока не поступало. Прохождение художественного совета — обязательная процедура перед установкой скульптуры.

«Письмо такое поступало. Для того, чтобы установить скульптуру, необходимо решение художественного совета. В художественный совет заявки пока не было. Организаторы смогут подать её после того как соберут все необходимые документы, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Ложкин. — Скульптура — это авторская работа, но она тиражируется в разных городах —в частности в Москве, Ленинграде такие стоят. Отличаются они только тем, что держит Николай Чудотворец».

По сообщению НГС, автор памятника — православный скульптор из Ростовской области Сергей Исаков. Такой подарок к юбилею Новосибирской области решил сделать её уроженец — московский меценат Валерий Лукьяненко, заместитель президента банка ВТБ. Скульптура будет выполнена из бронзы и иметь высоту шесть метров. Модель одобрил митрополит Тихон.

Напомним, что в сентябре 2016 года скульптуру «Картофельная снежинка» установили в центре Красноярска.