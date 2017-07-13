 

Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в районах Новосибирской области

 13 июля, 18:14
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Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в районах Новосибирской области
Фото с сайта snitsya-son.ru

Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков 12 июля в Коченёвском и Усть-Таркском районах Новосибирской области, при этом в Новосибирске, по сообщению синоптиков, дожди были в пределах нормы, рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 июля пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По сообщению синоптиков, рекордное количество осадков 12 июля было зафиксировано в Коченёвском и Усть-Таркском районах области. При этом, в Новосибирске осадки были в пределах нормы.

«На наших базовых метеостанциях выпало от пяти до восьми миллиметров осадков за двенадцать часов начиная с 12 июля — это класс достаточно умеренных осадков. Мы допускаем, что в отдельных районах города осадки могли бы быть более сильные, но наши действующие метеостанции не зафиксировали этого», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Ренад Ягудин предположил, что, возможно, на левом берегу осадки были слабее, чем в центре города. Станция в Коченёвском районе зафиксировала рекордное количество осадков для этого дня — 31 миллиметр за сутки, предыдущий рекорд был установлен в 1982 году. Станция в Усть-Таркском районе отметила 28 миллиметров осадков. Это примерно в два раза больше рекорда 2010 года. Максимальное количество осадков в Сибири было зафиксировано в селе Чарышском Алтайского края. Там выпало 36 миллиметров — это почти в три раза больше рекорда в 2003 году.

Напомним, что 12 июля 2017 года улицу Ипподромскую затопило после ливня. Также затопило дорогу на улицах Гоголя, Мичурина, Фабричной и других магистралях города. Синоптики в начале июля сообщали, что июль 2017 года в Новосибирской области будет тёплым и в меру дождливым.

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