Суд оставил запрет на благотворительные полёты для новосибирского парапланериста

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию Александра Орлова, которому запретили полёты с инвалидами над аэродромом «Бердск Южный», рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 июля тандем-инструктор клуба «Вектор-Новосибирск» Александр Орлов.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию новосибирского парапланериста Александра Орлова по использованию земли аэродрома «Бердск Южный» для полётов.

«Моя жалоба отклонена. Решение суда первой инстанции осталось в силе. Мне запретили использовать аэродром в Бердске для полётов», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Орлов.

Орлов собирается добиваться разрешения на полёты над аэродромом.

Прокуроры приехали с проверкой на занятия клуба по парапланеризму «Вектор-Новосибирск» 26 июня. Тандем-инструктора Александра Орлова вызвали для проверки, в результате которой было возбуждено четыре административных производства. В вину спортсмену вменяли использование воздушного пространства, использование земли, отсутствие лицензии на коммерческие перевозки и страховки.

Парапланерист выиграл дело об отсутствии документов на аренду земли. Однако ему пришлось выплатить 30 тысяч рублей за использование воздушного пространства для полётов и 40 тысяч рублей за отсутствие страховки.

Затем спортсмен выиграл в деле об отсутствии лицензии на коммерческие перевозки. Парапланериста хотят наказать за полёты людей с инвалидностью, которые он организовывал безвозмездно.

Напомним, что Александр Орлов первый в Сибири организовал полёты инвалидов-колясочников на параплане.