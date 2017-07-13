Томские учёные создадут военного робота-врача

Томские учёные работают над созданием мобильного робота-врача, который сможет оказывать помощь пострадавшим в местах военных действий и чрезвычайных ситуаций, узнал 13 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения Инновационного портала Томской области.

Над проектом работают учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) и НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра.

«Это будет машина с руками и глазами-камерами. „Мозгом“ её останется человек, который будет дистанционно давать роботу команды», — сообщил заместитель директора НИИ кардиологии профессор Шамиль Ахмедов.

Робот-врач будет ориентироваться на месте с помощью оператора, который оценит ситуацию, используя камеры. Робот сможет оказывать первую медицинскую помощь: остановить кровотечение, провести противошоковую терапию (обезболить), сделать иммобилизацию (зафиксировать неподвижно повреждённую часть тела), а затем транспортировать человека в безопасное место.

«Остановить кровотечение робот сможет с помощью жгута или новых пломбировочных материалов, — объясняет Шамиль Ахмедов. — Например, рана на ноге заливается специальной пеной и схватывается, при этом выполняется и функция иммобилизации. В этой роботизированной установке мы используем самые современные инструменты, связанные с оказанием первой медицинской помощи».

«Руки» робота сконструирует НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска. Потом, в лаборатории НИИ кардиологии врачи будут «учить» его брать и держать скальпель, проводить манипуляции с инструментами, как настоящий хирург. За создание программного обеспечения отвечает ТПУ. Через три года учёные начнут эксперименты на животных, а весь проект рассчитан на семь лет.

«В армии США уже есть подобные машины, но это пока не роботы-врачи, а роботы-санитары. Они могут только транспортировать пострадавшего с места происшествия, а медицинскую помощь потом оказывает врач», — рассказал Шамиль Ахмедов.

Учёные из Томска подали этот проект на конкурсы РФФИ и РНФ, подчёркивая, что работа над ним уже началась и будет продолжена в любом случае.

Напомним, что в марте робот диктовал текст Тотального диктанта в Новосибирском государственном университете.