Жительницу Алтайского края заподозрили в убийстве пятилетней дочери

Тело пятилетнего ребёнка в собственной квартире в городе Бийске нашёл отец девочки — в убийстве подозревается мать, узнал 13 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Алтайскому краю.

36-летнюю жительницу Бийска подозревают в убийстве малолетней дочери, совершённом в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером во вторник, 11 июля, в 23:00 в квартире было найдено тело пятилетнего ребёнка с многочисленными колото-резаными ранами. На место выехала следственно-оперативная группа, которой удалось выяснить, что подозреваемая в убийстве — это мать ребёнка.

По версии следствия, 36-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, множество раз ударила своего ребёнка ножом. От травм девочка скончалась на месте. О случившемся женщина сообщила по телефону мужу, который на тот момент находился на работе.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Максимальное наказание за убийство ребёнка — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемая должна будет пройти психиатрическую экспертизу, чтобы следователи могли установить её психическое состояние, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2016 году был вынесен приговор одинокой матери из Новокузнецка, которая утопила сына из-за невозможности его содержать.