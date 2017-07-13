Звезда советского фильма «А зори здесь тихие» возглавит эсеров на выборах в Омске

Депутат Госдумы от «Справедливой России» 68-летняя Елена Драпеко, известная ролью Лизы Бричкиной в популярном советском фильме «А зори здесь тихие», возглавит список эсеров на выборах в горсовета Омска, узнал корреспондент Сиб.фм 13 июля из сообщения регионального отделения партии.

Партсписок омских эсеров был утверждён 12 июля на заседании совета регионального отделения. Официальный сайт отделения напоминает, что Драпеко является заслуженной артисткой РСФСР, работала профессором в одном из вузов Санкт-Петербурга, с 1999 года регулярно избирается в Госдуму РФ (первые два раза — по спискам КПРФ). При этом уточняется, что на счету Драпеко более 30 принятых и уже действующих законов. На сайте Госдумы значится, что депутат, начиная с 2000 года, явилась инициатором 104 законов, однако большинство из них было отклонено.

Стоит отметить, что ранее с партийным списком определились омские единороссы: лидером их списка в горсовет стал глава областного ГУ МЧС Владимир Корбут, пообещавший покинуть занимаемый пост после выборов. Первое место в общегородском списке ЛДПР занял лидер партии Владимир Жириновский. Выборы депутатов омского горсовета пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

Напомним, что в апреле в Омске была сорвана процедура непрямых выборов градоначальника: все кандидаты один за одним взяли самоотвод.