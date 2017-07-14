 

Бывший начальник полиции в Новосибирской области выплатит штраф за взятки

 14 июля, 17:35
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Бывший начальник полиции в Новосибирской области выплатит штраф за взятки
Фото с сайта pro-banki.com

Суд приговорил бывшего начальника полиции Болотнинского района Новосибирской области к штрафу в размере 400 тысяч рублей за то, что он получал взятки за увольнение и приём на работу сотрудников, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2015 года подсудимый получил в качестве взятки 50 тысяч рублей.

«За совершение действий по способствованию с использованием замещаемой должности решению вопроса о приёме гражданина на службу в отдел полиции по Болотнинскому району», — уточняется в сообщении. Также мужчина в январе 2017 года получил 40 тысяч рублей.

«За способствование с использованием служебного положения принятию кадрового решения об увольнении со службы одного из сотрудников отдела полиции», — уточняется в сообщении.

Подсудимый признал вину. Болотинский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Также его лишили звания подполковника полиции и в течение трёх лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, что в декабре 2015 года средний размер взятки в Красноярском крае вырос в 17 раз.

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