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 14 июля, 15:34
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Электронный колодец начал работать в Томской области
Фото с сайта vodopodgotovka-vodi.ru

В селе Каргала Томской области появилась электронная станция, которая должна очищать воду от примесей и вредных веществ, в 2017 году такие установки планируется построить в 69 населённых пунктах, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения ТАСС.

Электронная станция водоподготовки разработана томскими учёными для того, чтобы очищать воду от примесей и вредных веществ. Она стала первой в рамках программы «Чистая вода».

«Сегодня мы даём старт масштабной программе и запускаем первую станцию водоочистки. Это электронный колодец: нажал кнопку и получил воду. Установки работают (при температуре) до минус 50 градусов, и прошу жителей бережнее относиться к ним», — сообщил врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Сергей Жвачкин отметил, что проблема очистки воды стоит практически в каждом населённом пункте региона, а программы по модернизации коммунальных очистных сооружений реализуются медленно и стоят десятки миллиардов рублей. Локальные станции водоочистки будут устанавливаться параллельно с улучшением водопроводной инфраструктуры.Они обходятся гораздо дешевле, и в этом году томские власти планируют установить 70 таких установок в 69 населённых пунктах, обеспечив водой 50 тысяч человек.

Станция водоочистки разработана специалистами Томского политехнического университета. По словам ректора ТПУ Петра Чубика, она полностью автоматизирована. Вода на станции проходит сначала механическую очистку от песка, потом озонируется, очищается угольными фильтрами и обеззараживается ультрафиолетом.

По данным пресс-службы администрации региона, в Томской области около 192 тысяч человек в 496 населённых пунктах не имеют доступа к чистой воде.

Напомним, что в июле 2017 года жители многоквартирных домов Барабинска оказались без воды: напора в старых трубах не хватало. 22 июля губернатор области Владимир Городецкий рассказал журналистам о том, что выделены дополнительные средства на бурение двух 700-метровых скважин.

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