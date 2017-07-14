 

Эшелон с китайской военной техникой прибыл в Новосибирск

 14 июля, 19:30
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Эшелон с китайской военной техникой прибыл в Новосибирск
фото с сайта globallookpress.com

Эшелон с военной техникой китайской армии прибыл в Новосибирск для участия в международном конкурсе разведчиков в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения агентства ТАСС.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в международном конкурсе разведчиков, который пройдёт в Новосибирской области.

«Китайские боевые машины пехоты, внедорожники и грузовая техника выехали железнодорожным транспортом из южного города Гуанчжоу 28 июня и сегодня прибыли на станцию разгрузки Новосибирск-Южный. Эшелон в общей сложности преодолел почти пять тысяч километров... На данной технике китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений», — передаёт агентство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки — 2017» пройдёт с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово под Новосибирском. В нём примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Разведчикам предстоит пройти пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолёта, выход разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Напомним, что в июне 2017 года красноярские староверы обучили группу китайских военных выживанию в Сибири.

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