Команда НГТУ обошла НГУ в борьбе за звание самого творческого вуза Новосибирска

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) заняли первое место на городском фестивале студенческих радиопрограмм, организованном новосибирским «Радио Юнитон», узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения организаторов конкурса.

Финал фестиваля студенческих программ «Кампус Юнитон» состоялся в баре «Республика» и собрал наиболее сильные команды вузов города — студенты должны были продемонстрировать, смогут ли они стать авторами, редакторами и ведущими собственного часового радиошоу. Участники конкурса, выступая перед жюри и зрителями, пели, рассказывали уникальные истории из жизни своего вуза, показывали мини-спектакли, юмористические зарисовки в стиле КВН и даже немного танцевали, пытаясь передать танец через радиоэфир.

В итоге максимальное количество баллов и звание самого творческого вуза Новосибирска завоевала команда НГТУ, второе и третье место заняли соответственно студенты Новосибирского государственного университет (НГУ) и Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ). Специальный приз от соорганизаторов фестиваля — комитета по делам молодёжи мэрии — достался Новосибирскому государственному театральному институту. Вне зависимости от занятых мест все участники получили подарки от партнёров фестиваля, позитивные эмоции и ценный опыт работы над радиошоу.

Напомним, что в июне новосибирское «Радио Юнитон» было признано трёхкратным финалистом национальной премии «Радиомания 2017».