 

Мэр Новосибирска готов подарить скульптуру с соболями любому землевладельцу

 14 июля, 17:30
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Мэр Новосибирска готов подарить скульптуру с соболями любому землевладельцу
Фото с сайта morshansk.ucoz.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть готов подарить скульптуру «Сибирские просторы» любому желающему, у кого есть для неё участок земли, передаёт корреспондент Сиб.фм 14 июля с пресс-конференции градоначальника.

Мэр Новосибирска готов подарить скульптуру с соболями, стоящую в центре города, любому желающему.

Анатолий Локоть отметил, что не испытывает к «соболькам» тёплых чувств и насмотрелся на них, поскольку работал в соседнем здании и часто проходил мимо.

Он отметил, что, по оценке специалистов, скульптура «Сибирские просторы» особой художественной ценности не представляет, поэтому градоначальник готов подарить её любому желающему.

Единственное условие мэра — чтобы у претендента был участок земли в собственности, на котором могла бы разместиться эта скульптура.

Напомним, что 13 июля стало известно, что скульптура «Сибирские просторы», расположенная в самом центре Новосибирска, не вписалась в проект реконструкции Красного проспекта.

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