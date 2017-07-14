Неизвестные вмонтировали в асфальт острые предметы на трассе в Алтайском крае

На трассе между городами Бийск и Новокузнецк в районе села Целинного в Алтайском крае кто-то вмонтировал в дорожное полотно острые предметы — пострадали несколько автомобилистов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, на трассе Бийск — Новокузнецк в районе села Целинного Алтайского края неизвестные вмонтировали в дорожное полотно острые предметы на анкерных болтах.

«По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадало много автомобилистов и дальнобойщиков», — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2016 года огромная трещина появилась на участке трассы между городом Змеиногорском и посёлком Октябрьским в Змеиногорском районе Алтайского края.