Новосибирские учёные изучат средневековые тексты из Западной Европы

Учёные из Новосибирского государственного университета изучат коллекцию средневековых рукописей из Западной Европы, которые были неизвестны науке, и составят их каталог, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения пресс-службы университета.

Лаборатория истории древнего мира и средних веков НГУ выиграла грант Российского научного фонда. Историкам предстоит изучить коллекцию средневековых рукописей из Западной Европы, которые были неизвестны науке, и составить их каталог.

«Все документы — это четыре рукописные книги и отдельные делопроизводственные бумаги. Одна из книг предположительно посвящена трактатам об астрономии, другая — церковному праву. Третья является делопроизводственной книгой одного из городов в земле Бранденбург, четвёртая предположительно связана с судопроизводством. Отдельные документы в основном относятся к сфере торговли. Есть, правда, очень красивая грамота 1318 года с вислыми печатями, которая касается взаимоотношений Норвегии с Гамбургом», — рассказал руководитель проекта и заведующий лабораторией истории древнего мира и средних веков Валентин Портных.

Рукописи были написаны в XIV-XV веках на латыни и средневерхненемецком языке. Предположительно манускрипты происходят из северной части Германии — в основном Гамбурга и Любека.

Руководитель проекта предполагает, что в конце Второй мировой войны немецкие власти эвакуировали эти документы в Восточную Германию, где они попали в руки советских военных. Оттуда в 1945 году рукописи были вывезены в СССР в качестве военного трофея и попали в Томск.

Учёным предстоит расшифровать рукописный текст, определить дату и составить исторический комментарий. Также учёные проследят историю найденной коллекции, узнают, где она могла находиться в довоенный период. Итогом работы станет издание каталога на русском и немецком языках, он будет доступен в электронном виде. Весь проект займёт три года. Грантовая поддержка на первый год работы составляет 3,5 млн рублей.

«До сегодняшнего дня историки не работали с этими рукописями. — Они лежали в сейфе моих коллег из Томска мёртвым грузом. Ими никто не занимался. Никто толком не знал, что в них находится. По сути, с 1945 года эти манускрипты были для науки потеряны, они даже не были каталогизированы по современным нормам. А виной тому — краеведческая ориентированность исторической науки в Сибири. В структурах РАН за Уралом нет специалистов по западным странам», — рассказал Валентин Портных.

Напомним, что в октябре 2016 года житель Иркутска собрал библиотеку редких изданий из выброшенных книг.