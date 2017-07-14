Новосибирский Россельхознадзор задержал на границе более 600 тонн казахстанских дынь

Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали на границе с Казахстаном 31 партию дынь, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения пресс-службы ведомства.

Фрукты не прошли фитосанитарный контроль из-за отсутствия маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортёре и реэкспортёре.

Дыни общим весом в 621 тонну должны были реализовать в Новосибирске, Хабаровске, Иркутске, Благовещенске и Красноярске. Согласно требованиям международного карантинного законодательства ввоз дынь на территорию России был запрещён. Все партии вернули отправителям в Республику Казахстан.

Напомним, что 30 марта 2017 года более 150 тонн овощей и фруктов не пустили на Хилокский рынок в Новосибирске.