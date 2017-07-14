Один из главных объектов Универсиады-2019 в Красноярске огородят колючей проволокой

Власти Красноярского края обтянут колючей проволокой один из основных спортивных объектов зимней Универсиады — строящийся горно-лыжный комплекс «Сопка» на западной окраине Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из документации, размещённой на сайте госзакупок краевым управлением капитального строительства.

Согласно документации, всего на оснащение спорткомплекса различными системами охраны, сигнализации и связи регион готов потратить более 327 млн рублей — такова начальная цена контракта. Подрядчик будет выбран с помощью электронного аукциона 31 июля, все работы должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2018 года.

Предполагается, что в стоимость работ войдёт строительство на объекте контрольно-пропускного пункта, прокладка различных кабелей связи, создание информационных локальных сетей, обустройство освещения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения. В конструкции внешнего ограждения предусмотрено устройство «противоподкопа» и установка так называемого «барьера безопасности» марки «Егоза», представляющего собой витки колючей проволоки. Протяжённость ограждений составит около двух километров. В технической документации поясняется, что столь серьёзные меры безопасности нужны «для предотвращения попадания различного вида угроз на территорию». Также указано, что ограждения будут использоваться именно в дни проведения Универсиады.

Примечательно, что техническая документация, размещённая красноярскими чиновниками, занимает несколько десятков страниц, и в ней максимально подробно расписаны многочисленные требования к подрядчику, включая марки строительных машин, которые должны использоваться на объекте, и мельчайшие их характеристики.

Напомним, в июле следком Красноярского края возбудил уголовное дело по факту сноса в столице региона частного дома, из которого ещё не съехали жильцы, — здание мешало прокладке новой автомагистрали, предусмотренной планом подготовки к Универсиаде-2019.