Омский свинокомплекс сжёг всех свиней и деревянные постройки из-за атипичной чумы

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области сообщил о первом случае заражения свиней атипичной чумой, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В Омской области впервые зафиксирован случай заражения свиней атипичной чумой, все животные ликвидированы, а туши и постройки, где содержались свиньи, сожжены. Из пятикилометровой зоны вокруг посёлка Верблюжье запрещён вывоз мясной продукции.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов.

«Впервые на территории Омской области зарегистрирована атипичная чума свиней. Заболевание обнаружено в личном подсобном хозяйстве в посёлке Верблюжье Саргатского района. Были взяты пробы, которые сегодня подтвердили наличие вируса АЧС», — сообщил Чекусов.

Люди от атипичной чумы свиней не пострадают, человеку заболевание не передаётся. А владельцы свиней получат компенсацию из резервного фонда Омской области, за каждое животное заплатят выше рыночной цены.

Напомним, в мае Россельхознадзор предупредил о риске заражения птичьим гриппом в Новосибирской области.