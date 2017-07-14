 

Осиротевшая косуля поселилась в иркутском зоопарке и подружилась с чайкой

 14 июля, 14:22
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Осиротевшая косуля поселилась в иркутском зоопарке и подружилась с чайкой
фото со страницы зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Контактный зоопарк принял на попечение детёныша косули, найденного лесниками в Иркутском районе, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения зоопарка в группе в соцсети «ВКонтакте».

Лесничие нашли детёныша косули и передали сотрудникам «Иркутского детского контактного зоопарка».

Как сообщают сотрудники зоопарка, возле места находки животного было много следов крови. Вероятно, родители детёныша были убиты охотниками. Найденная косуля — самка, ей 2,5 недели. Без помощи человека она бы не выжила в лесу.

Ветеринарный врач зоопарка Алла Тишкович сообщила, что здоровью косули ничего не угрожает, она самостоятельно пьёт молоко и пробует есть сено. Кроме того, новая подопечная подружилась с птенцом чайки.

«Её друг главный — это птенец чайки, он её охраняет, пока та спит, они ходят вместе на прогулку. Чайка без неё отказывается есть и впадает в депрессию, если её нет рядом», — рассказала Алла Тишкович.

Птенец отбился от взрослых птиц, его подобрали прохожие и передали в контактный зоопарк.

Напомним, в июне в зоопарке в Омской области родились тигрята.

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