Подрядчик сменился на новосибирском долгострое с голодающими дольщиками

Долгострой в Новосибирске на улице Тульской завершит новый подрядчик; около 70 покупателей квартир не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков более 500, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения ТАСС.

Застройщик двух долгостроев на улице Тульской в Новосибирске нашёл нового генподрядчика для завершения строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Баутехник-Т». Покупатели ждут квартиры 13 лет.

«Мы подписали договор генподряда для завершения строительства с компанией „СМУ-9“», — сообщил представитель компании «Баутехник-Т».

«СМУ-9» построила в Новосибирске один жилой комплекс и ведёт строительство второго.

По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков — более 500.

Как сообщалось ранее, обманутые дольщики, заключившие с прошлым генподрядчиком, компанией «Стройцентр», предварительные договоры, а не договоры долевого участия, вышли в начале июня этого года на голодовку с требованием заключить с ними законные ДДУ.

Строительство домов № 80-82 по улице Тульской началось в 2004 году.

Ранее, после голодовки дольщиков, мэрия Новосибирска пообещала возобновить строительство жилого комплекса на Тульской.

Напомним, что в ноябре 2017 года минстрой нашёл 67 нарушений при долевом строительстве многоэтажек в Новосибирске.