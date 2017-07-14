Более ста жителей Красноярска вложились в потребкооператив и потеряли 46 млн рублей

Полиция Красноярска по подозрению в мошенничестве задержала директора одного из потребительских кооперативов города, который принимал от частных лиц вклады, обещая им высокую доходность, однако не только не выплачивал проценты, но и не возвращал деньги, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

Жертвами финансовой пирамиды стали более ста человек, лишившиеся в общей сложности 46 млн рублей. Как уточняет ГТРК «Красноярск», вкладчиками кооператива в основном являлись пенсионеры, которых привлекли обещанная прибыльность инвестиций — до 26 % годовых. Вклады составляли от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В данный момент 38-летний директор кооператива остаётся на свободе, мера пресечения в отношении него будет избрана позднее. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы.

Напомним, в июне ФСБ задержала в Иркутской области бывшую сотрудницу психиатрической больницы № 2 по подозрению в организации мошеннической схемы перевода денег со счетов пациентов на счета подставных лиц.