 

Строители возвели военные объекты в Хакасии без разрешения

 14 июля, 17:09
подходящие темы
Строители возвели военные объекты в Хакасии без разрешения
фото с сайта globallookpress.com

Объекты Минобороны в Хакасии были возведены без разрешения на строительство — главный прокурор обратился в суд с требованием привлечь строителей к административной ответственности, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Арбитражного суда Хакасии.

Компания, строившая объекты Минобороны в Абакане, не получила разрешения на строительство, установила военная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что строительство велось с нарушением статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации — у компании не было необходимого разрешения для проведения работ.

Военный прокурор Абаканского гарнизона обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Абаканская Строительная Компания» к административной ответственности на основании части 1 статьи 9.5 КоАП РФ («Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство»).

Компания строила военный городок для размещения личного состава гарнизона, договор субподряда с нарушителем был заключён в 2015 году, сообщает информационное агентство «Хакасия».

Заседание суда по делу состоится 17 июля. Максимальное наказание, предусмотренное для юридических лиц КоАП РФ по этой статье — штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в январе стало известно, что объекты Минобороны в Забайкалье будут отключены от теплоснабжения за долги.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
 10 июля, 14:11 • статья

О чём говорят депутаты

Позади парламентского сезона Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва — 18 сессий, более 50 часов заседаний, почти 350 рассмотренных вопросов. Какие выводы из этого следуют?
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
самое популярное
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 5 июля, 18:24 • новость

Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку

Мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану личинку, которую врачи не смогли определить.
 4 июля, 15:01 • новость

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза и дождь ожидаются в Новосибирской области — ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля.
 6 июля, 07:37 • новость

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей.
присоединяйтесь!
    