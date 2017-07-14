Строители возвели военные объекты в Хакасии без разрешения

Объекты Минобороны в Хакасии были возведены без разрешения на строительство — главный прокурор обратился в суд с требованием привлечь строителей к административной ответственности, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Арбитражного суда Хакасии.

Компания, строившая объекты Минобороны в Абакане, не получила разрешения на строительство, установила военная прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что строительство велось с нарушением статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации — у компании не было необходимого разрешения для проведения работ.

Военный прокурор Абаканского гарнизона обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Абаканская Строительная Компания» к административной ответственности на основании части 1 статьи 9.5 КоАП РФ («Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство»).

Компания строила военный городок для размещения личного состава гарнизона, договор субподряда с нарушителем был заключён в 2015 году, сообщает информационное агентство «Хакасия».

Заседание суда по делу состоится 17 июля. Максимальное наказание, предусмотренное для юридических лиц КоАП РФ по этой статье — штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в январе стало известно, что объекты Минобороны в Забайкалье будут отключены от теплоснабжения за долги.