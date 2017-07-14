Томский политехнический университет займётся энергией будущего
14 июля, 13:23
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Томский политех заявил о запуске магистерской программы «Технологии водородной энергетики» — выпускники составят конкуренцию зарубежным специалистам, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТПУ.
На базе Энергетического института (ЭИ) ТПУ будут готовить магистров в направлении «Технологии водородной энергетики».
«Водородная энергетика является перспективным направлением в части создания экологически чистых и высокопотенциальных источников энергии. Сегодня на проблеме получения энергетики из водорода сосредоточены многие университеты мира. Наиболее активно производством такой энергии занимаются в США и Китае», — рассказал ассистент кафедры электроснабжения промышленных предприятий ЭИ ТПУ Михаил Попов.
Программа ориентирована на выпускников бакалавриата по направлению «Электроэнергетика и электротехника».
Научные изыскания будущих молодых учёных будут направлены на создание передовых технологий производства, безопасного хранения и транспортировки водорода, а также получение электрической энергии на базе топливных элементов.
Выпускники этой программы смогут выбрать научную карьеру на базе Российской академии наук. Также их ждут такие предприятия-партнёры вуза, как «Интер РАО», «Газпром», «КамАЗ» и другие.
В 2018 году к курсу добавятся дисциплины на английском языке, чтобы обучающиеся могли составить конкуренцию в области водородной энергетики на мировом уровне.
Напомним, в июле томские учёные сообщили, что создадут военного робота-врача.