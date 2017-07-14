 

Томский политехнический университет займётся энергией будущего

 14 июля, 13:23
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Томский политехнический университет займётся энергией будущего
фото с сайта globallookpress.com

Томский политех заявил о запуске магистерской программы «Технологии водородной энергетики» — выпускники составят конкуренцию зарубежным специалистам, узнал 14 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТПУ.

На базе Энергетического института (ЭИ) ТПУ будут готовить магистров в направлении «Технологии водородной энергетики».

«Водородная энергетика является перспективным направлением в части создания экологически чистых и высокопотенциальных источников энергии. Сегодня на проблеме получения энергетики из водорода сосредоточены многие университеты мира. Наиболее активно производством такой энергии занимаются в США и Китае», — рассказал ассистент кафедры электроснабжения промышленных предприятий ЭИ ТПУ Михаил Попов.

Программа ориентирована на выпускников бакалавриата по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Научные изыскания будущих молодых учёных будут направлены на создание передовых технологий производства, безопасного хранения и транспортировки водорода, а также получение электрической энергии на базе топливных элементов.

Выпускники этой программы смогут выбрать научную карьеру на базе Российской академии наук. Также их ждут такие предприятия-партнёры вуза, как «Интер РАО», «Газпром», «КамАЗ» и другие.

В 2018 году к курсу добавятся дисциплины на английском языке, чтобы обучающиеся могли составить конкуренцию в области водородной энергетики на мировом уровне.

Напомним, в июле томские учёные сообщили, что создадут военного робота-врача.

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