Житель Кузбасса украл велосипед в подарок дочери

Полицейские задержали жителя города Новокузнецка Кемеровской области, который украл велосипед, чтобы подарить его 24-летней дочери, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля из сообщения регионального управления МВД.

В отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Новокузнецка, которая рассказала о краже велосипеда у ребёнка. Как выяснили сотрудники полиции, ребёнок ненадолго зашёл в магазин, велосипед оставил возле входа.

Сотрудники полиции изъяли видео с камер наблюдений и нашли подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Мужчина, проходя мимо магазина, увидел на крыльце оставленный без присмотра велосипед. Он вспомнил, что его 24-летняя дочь хотела купить такой же, но у неё не хватало денег. Мужчина взял велосипед и подарил его ей.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2015 года гражданин Таджикистана похищал велосипеды с балконов в Кемерове.