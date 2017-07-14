 

Жительницы Омска сняли клип на тему обещанного Дмитрием Медведевым метро

 14 июля, 15:40
были упомянуты
подходящие темы
Жительницы Омска сняли клип на тему обещанного Дмитрием Медведевым метро
Стоп-кадр из видео

Жительницы Омска сняли клип-пародию на тему метрополитена, который в 2012 году пообещал построить премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля, ознакомившись с видео.

В клипе девушки ходят по подземному переходу и поют о том, что в городе построена одна-единственная станция метро, но передвигаться приходится всё равно пешком.

«М — это Медведев, Медведев — это М, построить обещал нам метрополитен», — поют девушки.

Периодически вместо лиц девушек появляются лица Медведева, нынешнего и бывшего губернаторов Омской области. Также девушки поют о плохих дорогах в городе, которые «латают кирпичами».

«Идея видео была придумана ещё в январе 2017 года, планировалось всё подготовить к апрелю, но, к сожалению, не успели. Контент имеет развлекательный характер и не настроен на негатив (и мы не относимся к группировке Навального). Цель преследовалась исключительно развлекательная, мы всё равно любим свой город и верим в его процветание!» — сообщается на YouTube-канале.

Видео размещено 12 июля, оно набрало более трёх тысяч просмотров.

Напомним,что в августе 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время визита в Омск обсудил с губернатором области Виктором Назаровым развитие транспортной инфраструктуры и поставил перед омскими властями задачу построить метро к 2016 году. В июле 2014 года жительница Омска связала коллекцию шапок, посвящённую недостроенному метро и ямам на дорогах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 июля, 14:11 • статья

О чём говорят депутаты

Позади парламентского сезона Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва — 18 сессий, более 50 часов заседаний, почти 350 рассмотренных вопросов. Какие выводы из этого следуют?
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
самое популярное
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 5 июля, 18:24 • новость

Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку

Мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану личинку, которую врачи не смогли определить.
 4 июля, 15:01 • новость

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза и дождь ожидаются в Новосибирской области — ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля.
 6 июля, 07:37 • новость

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей.
присоединяйтесь!
    