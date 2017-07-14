Жительницы Омска сняли клип на тему обещанного Дмитрием Медведевым метро

Жительницы Омска сняли клип-пародию на тему метрополитена, который в 2012 году пообещал построить премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал корреспондент Сиб.фм 14 июля, ознакомившись с видео.

В клипе девушки ходят по подземному переходу и поют о том, что в городе построена одна-единственная станция метро, но передвигаться приходится всё равно пешком.

«М — это Медведев, Медведев — это М, построить обещал нам метрополитен», — поют девушки.

Периодически вместо лиц девушек появляются лица Медведева, нынешнего и бывшего губернаторов Омской области. Также девушки поют о плохих дорогах в городе, которые «латают кирпичами».

«Идея видео была придумана ещё в январе 2017 года, планировалось всё подготовить к апрелю, но, к сожалению, не успели. Контент имеет развлекательный характер и не настроен на негатив (и мы не относимся к группировке Навального). Цель преследовалась исключительно развлекательная, мы всё равно любим свой город и верим в его процветание!» — сообщается на YouTube-канале.

Видео размещено 12 июля, оно набрало более трёх тысяч просмотров.

Напомним,что в августе 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время визита в Омск обсудил с губернатором области Виктором Назаровым развитие транспортной инфраструктуры и поставил перед омскими властями задачу построить метро к 2016 году. В июле 2014 года жительница Омска связала коллекцию шапок, посвящённую недостроенному метро и ямам на дорогах.