Алиментщик из Хакасии лишится гоночных автомобилей на сумму свыше 9 млн рублей

Хакасские судебные приставы арестовали четыре спорткара в счёт уплаты задолженности по алиментам, узнал 17 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального управления ФССП по республике Хакасии.

Приставы арестовали у должника из Абакана четыре автомобиля на общую сумму 9,14 млн рублей.

Житель Абакана не выполнил решение суда о разделе совместно нажитого с бывшей супругой имущества, он задолжал ей порядка 15 млн рублей.

Описи подверглись спортивные автомобили BMW M3, Toyota Supra, Porsche и BMW M Coupe. Если долг не будет погашен, спорткары уйдут с молотка на торгах.

Напомним, в июле омские приставы запретили гражданину Германии покидать РФ из-за долга по алиментам.