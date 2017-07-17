 

Двое претендентов на кресло главы Бурятии выбыли из борьбы

 17 июля, 21:22
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Двое претендентов на кресло главы Бурятии выбыли из борьбы
Алексей Цыденов (в центре), фото с сайта govrb.ru

На участие в борьбе за кресло главы Республики Бурятии могут рассчитывать только четыре претендента — ещё двоим не хватило времени, чтобы пройти муниципальный фильтр и собрать необходимые для выдвижения депутатские подписи, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля из сообщения ТАСС.

Как рассказал заместитель председателя регионального избиркома Владимир Норбоев, комиссия завершила приём документов от кандидатов. В полном объёме подписи успели собрать выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Алексей Цыденов, кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев, представитель «Коммунистов России» Батодалай Багдаев и член ЛДПР Сергей Дорош.

В срок подачи документов не уложились и выбыли из предвыборной борьбы выдвинутый партией «Пенсионеры за справедливость» Игорь Пронькинов и представитель «Партии родителей будущего» Юрий Базаржапов. До 26 июля республиканский избирком будет проверять подлинность собранных депутатских подписей и только потом примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах, которые намечены на 10 сентября.

Напомним, что бывший заместитель министра транспорта РФ 40-летний Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии в феврале, после того как прежний губернатор Вячеслав Наговицын заявил о своём намерении подать в отставку за три месяца до истечения полномочий.

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