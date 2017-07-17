Глава Кузбасса Тулеев лишился третьего заместителя в 2017 году
17 июля, 19:41
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Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству покинул пост по собственному желанию, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июня из сообщения пресс-службы областной администрации.
Заместитель губернатора Кемеровской области Евгений Бухман ушёл в отставку.
«Евгений Бухман освобождён от должности заместителя губернатора по строительству», — говорится в сообщении.
Должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству он занимал с августа 2014 года. До этого Бухман работал заместителем главы Новокузнецка по строительству, ещё раньше – в строительной фирме.
Это уже третий по счёту заместитель губернатора Кемеровской области, который покидает свой пост в 2017 году.
31 марта ушла в отставку заместитель по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина. Через месяц, 1 мая, уволился вице-губернатор по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.
Напомним, что 5 июля СМИ сообщили о том, что губернатор Аман Тулеев находится в сознании и врачи оценивают его состояние как стабильное.