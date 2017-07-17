Глава Кузбасса Тулеев лишился третьего заместителя в 2017 году

Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству покинул пост по собственному желанию, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июня из сообщения пресс-службы областной администрации.

Заместитель губернатора Кемеровской области Евгений Бухман ушёл в отставку.

«Евгений Бухман освобождён от должности заместителя губернатора по строительству», — говорится в сообщении.

Должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству он занимал с августа 2014 года. До этого Бухман работал заместителем главы Новокузнецка по строительству, ещё раньше – в строительной фирме.

Это уже третий по счёту заместитель губернатора Кемеровской области, который покидает свой пост в 2017 году.

31 марта ушла в отставку заместитель по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина. Через месяц, 1 мая, уволился вице-губернатор по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

Напомним, что 5 июля СМИ сообщили о том, что губернатор Аман Тулеев находится в сознании и врачи оценивают его состояние как стабильное.