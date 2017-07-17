 

He called her Jen, «Проверено» и Найк Борзов сыграют для гостей Пикника Сиб.фм

 17 июля, 07:57
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He called her Jen, «Проверено» и Найк Борзов сыграют для гостей Пикника Сиб.фм
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Новосибирские диджеи DJ Mankoni и DJ LeOnid_US, а также группы He called her Jen, Voyagers и «Проверено» выступят на Пикнике Сиб.фм; хедлайнером мероприятия станет Найк Борзов, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля из сообщения организаторов.

Диджеи и музыкальные группы Новосибирска выступят на Пикнике Сиб.фм. Самым долгожданным станет выступление Найка Борзова.

Сеты диджея LeOnid_US состоят из фанка, диско, хип-хопа. Для Пикника музыкант готовит специальный сет с самой светлой музыкой.

Также для гостей Пикника выступит диджей Mankoni. Музыкант работает в жанрах диско, инди-рок, итало-диско, синти-поп.


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«Люблю лошадей и диско. Ищу ниточки из 80-х в современном indie, house и synthpop. Изредка пою в составе группы „Косметика“, пожалуй, это описывает мой стиль», — говорит о себе музыкант.

Группа He called her Jen знакома новосибирскому слушателю по композициям в стилях инди и поп-рок, под которые невозможно удержаться от танцев. В июне 2017 года музыканты стали одними из победителей фестиваля «МЕГАЮНИФЕСТ». На Пикнике музыкальный дуэт выступит со знакомыми поклонникам хитами.

Группа Voyagers — музыкальный дуэт, состоящий из мультиинструменталиста и очаровательной вокалистки, которая также играет на клавишах. Группа пишет музыку в стилях синт-поп, синт-вэйв и фьючер-поп.

«Проверено» — новосибирская музыкальная группа, которая исполняет песни в стилях поп-рок, альтернатива, электроника, инди. В мае группа выпустила клип на песню «Покорить море».

«Мы будем исполнять специальную программу, состоящую исключительно из энергичных, драйвовых, мелодичных и легко запоминающихся авторских песен», — рассказала корреспонденту Сиб.фм вокалистка группы Маргарита Мошкина.

Хедлайнером Пикника Сиб.фм станет Найк Борзов — советский и российский рок-музыкант, автор хитов «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова», «Радоваться» и других. Он приедет с концертной програмой «45 лет в космосе», которая будет состоять из уже полюбившихся слушателям хитов и новых композиций. В июле 2017 года музыкант принял участие в фестивале «Нашествие».

Напомним, что в июле 2017 хедлайнер Пикника Сиб.фм Найк Борзов снял клип к 55-летию Виктора Цоя. Съёмки проходили в рамках трибьют-проекта «Мы вышли из Кино», который приурочен к юбилею Виктора Цоя.

 

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