Мужчина заснял на видео смерч под Новокузнецком

Житель Санкт-Петербурга Вячеслав Бабушников заснял на видео природное явление, похожее на смерч, в районе Новокузнецка, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля со страницы Бабушникова в соцсети «ВКонтакте».

16 июля в 20:00 житель Санкт-Петербурга Вячеслав Бабушников, проезжая на машине мимо полей недалеко от посёлка Загорский под Новокузнецком, заметил природное явление, похожее на атмосферный вихрь. Он заснял его на фото и видео и выложил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Явление сопровождалось небольшим дождём, — рассказал он корреспонденту Сиб.фм. — Медленно перемещалось в сторону дороги. Страшно не было. Маленький он. Опасности, я думаю, не представляет. Не сказать, что понравилось. Необычно это, мне кажется».

Вячеслав Бабушников приехал в Новокузнецк в командировку. Вживую атмосферный вихрь, похожий на смерч, видел впервые.

Как известно, смерч представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

«Наши метеостанции не подавали нам информацию о наличии смерчей, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Смерч — это чрезвычайно редкое явление для территории Юго-Западной Сибири. На моей памяти, сильный смерч был 29 мая 2002 года в селе Калиновка Кемеровской области, в результате которого двое погибли и около 15 человек были ранены. В Новосибирской области в 1994 году наблюдался смерч, но обошлось без жертв. Он может возникать в лесном массиве или в поле и там же терять свои силы, не добравшись до объектов человеческой жизнедеятельности. Полоса смерча может быть очень узкая — до десятка метров. Конечно, атмосферные вихри в Западной Сибири имеют меньшую мощность, чем знаменитые американские торнадо».

Напомним, что в апреле жители Саянского района Красноярского края засняли на видео смерч, нетипичный для юга Сибири.