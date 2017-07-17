 

Новосибирские учёные доказали возможность одомашнивания любых животных

 17 июля, 08:19
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Новосибирские учёные доказали возможность одомашнивания любых животных
Фото из архива Сиб.фм

Учёные Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске с 1957 года проводили эксперимент и доказали, что можно одомашнить практически любые виды животных, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля из сообщения РИА Новости.

В ходе многолетних экспериментов на лисицах, крысах и норках учёные доказали возможность селекционного одомашнивания практически любых видов животных.

Эксперимент по искусственной доместикации (одомашниванию) животных в Сибири начал академик Дмитрий Беляев в 1957 году. Исследователи смоделировали процесс одомашнивания животных, в результате которого была создана уникальная, известная во всём мире популяция домашних серебристо-чёрных лисиц, поведение которых напоминает поведение собак. Также учёные ИЦиГ проводят подобные эксперименты на крысах и американских норках. Животных отбирают и скрещивают по признаку доброжелательности к человеку и наоборот, по агрессивности.

«Изначально у лисиц появились новые поведенческие модели, затем морфологические признаки (смена окраски). Затем было показано, что ручные животные меньше испытывают стресс. Также у одомашненных есть эффект педоморфизма, когда животное сохраняет детские черты до взрослого состояния (повиливание хвостом, укороченная морда, длительное сохранение детского поведения и так далее), а при этом репродуктивная функция превышает контрольные показатели. Эти показатели наблюдаются у всех домашних животных», — рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Харламова.

По сообщению издания, на примере лисиц можно сказать, что эксперимент примерно за 50 лет воспроизвёл историческую доместикацию, которая в природе проходила около 15 тысяч лет. Лисицы, которых отбирали с 1957 года по поведенческому признаку доброжелательности к человеку (около 50 поколений), могут жить в квартирах вместо привычных собак. Эксперимент на норках пока прошёл смену в 20 поколений.

«Один из основных выводов: отбор на ручное поведение увеличивает темпы и размах изменчивости. Например, окраска. Если сначала цвет был интенсивно тёмный, то у ручных он становится не такой тёмный. Первые этапы отбора на агрессивное поведение, наоборот, сопровождаются гиперпигментацией», — сообщил старший научный сотрудник ИЦиГ Олег Трапезов, занимающийся норками.

По сообщению издания, у ручных животных появляется несвойственная окраска, пятна на шкурах, а волосы становятся менее жёсткими, то есть всё как у домашних животных по сравнению с их дикими «родственниками».

«Когда мы начинаем отбирать, мы будем всё больше и больше получать домашних животных. Это будет не сразу, но их будет всё больше и больше. Конечно, есть индивидуальные особенности, но животных, которые бы не подвергались трансформации, я не знаю. Есть виды более податливые к одомашниванию, а есть менее. Если бы этого не было, то количество домашних животных было бы громадным», — сообщил Олег Трапезов.

Учёный отметил, что лисы по поведению ближе к собакам и быстрее становятся ручными, а норки схожи с кошками, и для их приручения потребуется больше времени.

Напомним, что в марте 2015 года Новосибирский Институт цитологии и генетики сообщил, что объявление о продаже ручных лис, размещённое на «Avito» частным лицом, — мошенническое, так как институт продаёт таких животных только через дочернее предприятие.

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