Новосибирский оппозиционер Егор Савин опроверг сведения о своём переезде в США

Директор интернет-издания «Сибкрай» Константин Антонов написал на своей странице в социальной сети Facebook, что оппозиционер Егор Савин получил вид на жительство в США и покинул Новосибирск — Савин опроверг этот факт в переписке с корреспондентом Сиб.фм 17 июля.

Константин Антонов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, посвящённый новосибирскому координатору общественной организации «Открытая Россия» Егору Савину. «Открытая Россия» 29 апреля провела в российских городах антикоррупционную акцию протеста «Надоел», которую власти объявили незаконной.

«Нас покинул известный бердско-новосибирский оппозиционер-навальнист Егор Савин, — написал Антонов в посте. — Егор получил вид на жительство в США и теперь будет вынужден мыкаться в пустынях Калифорнии. Вот до чего довёл человека кровавый режим! Обрёк его на рабское существование в изгнании! И так будет с каждым, кто посмеет бороться с режимом — он будет сразу же отправлен в калифорнийскую пустыню. Если там для всех не хватит места, то — в пустыню Невады или Юты, Аризоны, или ещё куда-нибудь. Такой жестокости в отношении своих оппонентов не позволял себе даже сталинский режим, не говоря уже о царизме. Но Егор Савин — крепкий орешек, оказался несломленным. Он не стал заниматься всякой ерундой, типа чтением концессионных соглашений, писать какие-то запросы, участвовать во всяких рабочих группах, выступать с предложениями и глупыми концепциями... Егор выбрал другой путь! И вот, расплата наступила. В кандалах и с маленьким портретом Анджелы Девис на груди Егор отправляется в изгнание. Но его место займут другие братья Навального. Им, судя по всему, тоже обещано изгнание и забвение в пустынях далёкого континента».

Корреспонденту Сиб.фм Савин ответил, что вида на жительство в США не имеет, а пост Антонова прокомментировал следующим образом: «Уже не не первый раз всякую чушь сочиняет. Пусть подтвердит свои слова. Это типа „журналист“, но на ставке у органов. Мог бы потрудиться и предоставить более полную информацию. Но так как в природе моего вида на жительства не существует, то типа „журналисты“ ограничились: получено из источников».

Корреспондент Сиб.фм связался с Константином Антоновым. На вопрос, из какого источника получена информация о Савине, Антонов ответил: «Мне это сказали люди добрые, которые его знают». Узнав, что Савин отрицает факт переезда в Америку, Антонов лаконично заключил: «Врёт».

«Я пока в отпуске с детьми. Приеду к школе (к началу учебного года — прим. Сиб.фм). Летом, скорее всего, ничего масштабного не будем делать», — рассказал про ближайшие планы Егор Савин, находящийся на момент публикации в роуминге. Где именно он с семьёй проводит отпуск, оппозиционер уточнять не стал.

Напомним, в апреле представители общественной организации «Открытая Россия» отказались проводить антикоррупционный пикет «Надоел» в Новосибирске, заявив, что на них надавил чиновник из мэрии.