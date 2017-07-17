 

Росимущество отменило аукцион на передачу сквера под строительство в Новосибирске

 17 июля, 19:05
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Росимущество отменило аукцион на передачу сквера под строительство в Новосибирске
Фото со страницы Натальи Пинус в соцсети «ВКонтакте»

Общественники запланировали пикет в защиту зелёной зоны в новосибирском Академгородке – в день пикета Росимущество изменило своё решение о передачи земли под застройку, узнал 17 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения депутата горсовета Натальи Пинус в соцсети «ВКонтакте».

Распоряжение об отмене аукциона на передачу зелёной зоны под застройку появилось в день, когда жители были готовы отстаивать своё право на сквер на пикете.

Участок земли возле снесённого рынка в микрорайоне «Щ» на пересечении улиц Демакова и Российской в новосибирском Академгородке давно был обещан местным жителям под сквер. Однако в начале июля появилась информация, что землю передадут в аренду под застройку.

Депутат горсовета Наталья Пинус сообщила об этом 10 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пишем депутатские письма мэру, в Территориальное управление Росимущества и в Федеральное управление Росимущества», – отчиталась по работе над проблемой Пинус.

17 июля был запланирован пикет жителей Новосибирска против застройки этого участка земли. Однако Территориальное управление Росимущества приняло решение в пользу местных жителей – застройки не будет.

«Мэр сегодня пообещал договориться с Росимуществом о передаче территории сквера в муниципальную собственность: „Очень приятно, что ведомство поддержало инициативу города и жителей. Работы по благоустройству начнутся сразу после того, как территория будет передана городу“», – передала разговор с градоначальником Наталья Пинус.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский подтвердил, что Росимущество отозвало этот участок с аукциона.

«У меня перед глазами лежит распоряжение об отмене распоряжения о проведении аукциона о праве заключения договора аренды данного земельного участка. Как только землю передадут на баланс города, сразу начнём работать по благоустройству этой зелёной зоны», – сообщил Роговский.

Напомним, в конце 2013 года мэр Новосибирска Владимир Городецкий назвал скверы, благоустройство которых планируется в 2014 году, в этот список попал и участок земли на пересечении улиц Демакова и Российской.

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