Синоптики пообещали грозовые дожди с градом в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидаются ливни с грозами и градом, при этом погода останется тёплой, сообщил корреспонденту Сиб.фм 17 июля пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

С 17 по 20 июля в Новосибирской области температура воздуха будет достигать +21...+26 °С днём и +10...+15 °С в ночные часы. Возможны ливни с грозами.

«Стоит высотный и предельный циклон, — отметил Ренад Ягудин. — Происходит циклоническая депрессия в области низкого атмосферного давления. В этой системе формируются вторичные фронды, линии неустойчивости. Это всё вызывает развитие мощных кучевых облаков, грозовых ливней разной интенсивности, не исключён град. Температурный фон можно назвать умеренно тёплым, но на один-три градуса он ниже климатической нормы».

Напомним, в июле молния ударила в главного тренера клуба регбистов «Кубань» из Краснодара во время матча с командой «Металлург» в Кемеровской области.