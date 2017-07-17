 

Синоптики пообещали грозовые дожди с градом в Новосибирской области

 17 июля, 11:38
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Синоптики пообещали грозовые дожди с градом в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области ожидаются ливни с грозами и градом, при этом погода останется тёплой, сообщил корреспонденту Сиб.фм 17 июля пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

С 17 по 20 июля в Новосибирской области температура воздуха будет достигать +21...+26 °С днём и +10...+15 °С в ночные часы. Возможны ливни с грозами.

«Стоит высотный и предельный циклон, — отметил Ренад Ягудин. — Происходит циклоническая депрессия в области низкого атмосферного давления. В этой системе формируются вторичные фронды, линии неустойчивости. Это всё вызывает развитие мощных кучевых облаков, грозовых ливней разной интенсивности, не исключён град. Температурный фон можно назвать умеренно тёплым, но на один-три градуса он ниже климатической нормы».

Напомним, в июле молния ударила в главного тренера клуба регбистов «Кубань» из Краснодара во время матча с командой «Металлург» в Кемеровской области.

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