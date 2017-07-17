Томские учёные создали золотые сенсоры для выявления запрещённых веществ

Учёные Томского политехнического университета совместно с чешскими коллегами разработали высокочувствительные сенсоры для моментального выявления запрещённых в Европе красителей и обнаружения в воде тяжёлых металлов в сверхнизких концентрациях, узнал 17 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Учёные Томского политехнического университета совместно с коллегами из Университета химии и технологии (Чехия) создали новые химические сенсоры для приборов, позволяющих с высокой точностью определять количественный и качественный состав вещества и его структуру.

«Анализ проводится буквально за минуты. Поэтому его можно использовать на месте – например, взять пробу из водоёма, и сразу будет понятно, присутствуют ли в воде токсичные вещества, причём даже в очень малых концентрациях, или нет», – рассказал доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Павел Постников.

Сенсор состоит из нескольких слоёв. Основой служит тонкая золотая пластинка со специально модифицированной волнистой поверхностью, над которой работали чешские специалисты. Поверх пластинки наносятся органические соединения с помощью авторских реактивов, созданных томскими учёными. Именно объединение физических и химических методов позволило учёным добиться таких выдающихся результатов.

Совместная разработка сибирских и чешских учёных в перспективе может быть использована для экспресс-мониторинга жидкостей в пищевой промышленности, медицине и экологии. Новые сенсоры также могут отслеживать не только сами вещества, но и их следы.

Напомним, в июле в Томской области начал работать электронный колодец.