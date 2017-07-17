Жительница Улан-Удэ сладостями сманила с детской площадки чужого ребёнка

Полицейские с собаками несколько часов искали в Улан-Удэ пропавшую с детской площадки пятилетнюю девочку — как оказалось, посторонняя женщина увела её к себе на квартиру, заманив сладостями, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля из сообщения следкома Бурятии.

Инцидент произошёл 14 июля возле одного из жилых домов столицы региона. Мать оставила ребёнка играть и обнаружила его исчезновение только спустя какое-то время. Дети, игравшие неподалёку, сообщили ей, что девочку с площадки увела незнакомая взрослая женщина. Обеспокоенная мать сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Немедленно были организованы поиски пропавшего ребёнка, в том числе с использованием кинологических служб МВД. Спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили возле одного из торговых центров подозреваемую 38-летнюю женщину и вместе с ней — пропавшую девочку. При медицинском обследовании у ребёнка никаких телесных повреждений обнаружено не было, девочку сразу передали матери.

Задержанной женщине уже предъявлено предварительное обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, проходя мимо игровой площадки, женщина увидела маленькую девочку без присмотра, подошла к ребёнку и, предлагая сладости, увела его к себе домой в соседний квартал. В квартире женщина удерживала ребёнка около трёх часов, а затем вместе с девочкой направилась к торговому центру «Заря», возле которого и была задержана сотрудниками полиции. Мотивы этого поступка женщины не ясны, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, 1 июля в Забайкалье родители потеряли полуторагодовалую дочь в степи и не стали её искать.