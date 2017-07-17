 

Жительница Улан-Удэ сладостями сманила с детской площадки чужого ребёнка

 17 июля, 12:00
подходящие темы
Жительница Улан-Удэ сладостями сманила с детской площадки чужого ребёнка
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские с собаками несколько часов искали в Улан-Удэ пропавшую с детской площадки пятилетнюю девочку — как оказалось, посторонняя женщина увела её к себе на квартиру, заманив сладостями, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июля из сообщения следкома Бурятии.

Инцидент произошёл 14 июля возле одного из жилых домов столицы региона. Мать оставила ребёнка играть и обнаружила его исчезновение только спустя какое-то время. Дети, игравшие неподалёку, сообщили ей, что девочку с площадки увела незнакомая взрослая женщина. Обеспокоенная мать сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Немедленно были организованы поиски пропавшего ребёнка, в том числе с использованием кинологических служб МВД. Спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили возле одного из торговых центров подозреваемую 38-летнюю женщину и вместе с ней — пропавшую девочку. При медицинском обследовании у ребёнка никаких телесных повреждений обнаружено не было, девочку сразу передали матери.

Задержанной женщине уже предъявлено предварительное обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, проходя мимо игровой площадки, женщина увидела маленькую девочку без присмотра, подошла к ребёнку и, предлагая сладости, увела его к себе домой в соседний квартал. В квартире женщина удерживала ребёнка около трёх часов, а затем вместе с девочкой направилась к торговому центру «Заря», возле которого и была задержана сотрудниками полиции. Мотивы этого поступка женщины не ясны, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, 1 июля в Забайкалье родители потеряли полуторагодовалую дочь в степи и не стали её искать.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
 4 июля, 11:45 • статья

Детское время: 8 маршрутов семейного отдыха

Сиб.фм выяснил, куда из Новосибирска прямыми рейсами S7 Airlines полететь в отпуск с детьми и чем заняться.
 29 июня, 13:31 • репортаж

Титаны и чайники

Вы не пробовали снять мультипликационный фильм? А зря. На всероссийском фестивале детского мультипликационного кино "Жар-Птица" этим занимаются все!
самое популярное
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 5 июля, 18:24 • новость

Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку

Мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану личинку, которую врачи не смогли определить.
 4 июля, 15:01 • новость

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза и дождь ожидаются в Новосибирской области – ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля.
присоединяйтесь!
    